Avfallsanlegget ser ikke bra ut, og mange irriterer seg blant annet over lukt og fugler som flyr ut og inn av hallen der store mengder avfall lagres.

God struktur og orden

Østbø AS er Nord-Norges største leverandør av avfallstjenester til næringslivet, og med sine 130 ansatte driver de 9 gjenvinningsanlegg over hele landsdelen. Driftsdirektør i Østbø AS, Ole M. Nordheim, orienterer om årsaken til flyttinga.