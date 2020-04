Hjemme hos oss har åpnet dørene: – Rett tid for å åpne

nyheter

– Vi er trygge på at tiden er inne for at vi åpner. Situasjonen er litt annerledes enn den var for en måned siden, og i tillegg er Harstad lite rammet av viruset. Butikken er romslig, og det er lett å holde avstand til kunder, sier daglig leder i Hjemme hos oss, Ellen Bendiksen.

Tirsdag klokken 11.00 åpnet butikken, og planen er å ha åpent fire timer om dagen fremover. Hjemme hos oss er ikke den eneste som har tatt steget om å åpne. På Facebook melder blant andre Mon Ami, Henriette Dameklær og Galant at de også åpner.