Eivind Stene, gruppeleder for FrP i Harstad, er stiller spørsmål ved at HRS har holdt stengt for privatpersoner de siste ukene. Han mener HRS spiller en viktig rolle i å holde samfunnet i gang i denne perioden.

– Selv om helse og liv må gå først må vi holde hjulene i gang i samfunnet. Da er HRS en viktig bedrift for å få dette til. Mange bedrifter og privatpersoner opplever at det hoper seg opp, og noen har vurdert å brenne søppel. Det er en situasjon vi må unngå, sier han.