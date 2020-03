Askar (19) lager smittevernutstyr på gutterommet

nyheter

En kveld Askar så på nyhetene viste de et innslag der flere lagde smittevernutstyr ved hjelp av 3D-printere. Da meldte han seg inn i Facebook-gruppen «3D-printere for assistanse til helsevesenet under covid-19», og startet å lage sin egen prototyp av visir til helsepersonell. I gruppen deles det tips og løsninger som kan hjelpe de 2000 medlemmene med å forbedre produksjonen.

Etterlyser flere frivillige Kvæfjord kommune vil gjerne komme i kontakt med folk som vil hjelpe til nå og i tiden framover.

Flere sykehus i landet har mangel på smittevernutstyr, og 3D-print er en av mange kreative løsninger som brukes for å produsere utstyr til de som trenger det.