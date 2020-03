Heimevernet fortsetter kontroll på Riksgrensen: Ingen dagstur til hytta i påsken

nyheter

I nærmere to uker har HV-16 bistått politiet med grensekontroll på Riksgrensen på Bjørnfjell. Her utfører fire personer fra innsatsstyrken Claymore kontroll, sammen med to stykker fra politiet.

For å passere grensen inn mot Norge må man ha norsk pass, og man må pålegge seg 14 dagers karantene etter å ha passert landegrensen. Godstrafikk får passere som normalt. Man kan kjøre fritt ut av landet, men norske sjåfører blir stoppet og informert om karantenereglene før de forlater.

14 dager karantene for alle som passerer grensen

Sjef for innsatsstyrke Claymore, Cato Bye Johansen, kan fortelle at bistandsoperasjonen vil vedvare til ubestemt tid, men i første omgang til over påske. Det innebærer at de som har fritidsbolig i Sverige må, som alle andre, belage seg på to ukers karantene dersom de velger å ta en dagstur over grensen i påsken.

– Dette er retningslinjer vi må forholde oss til, og de gjelder også for hytteeiere selv om de bare hadde tenkt seg en dagstur på hytta for å måke snø, sier Johansen.

Meninger: Når hytta blir viktigere enn andres helse! Mens våre overordnede jobber febrilsk opplever vi at det er en del hytteeiere som ikke forstår nødvendigheten av å følge de pålegg som våre ledere gir.

– Finn andre alternativer

Han vil anbefale folk å finne andre muligheter til å vedlikeholde hytta.

– Dersom det ikke lar seg gjøre, ville jeg tatt en telefon til forsikringsselskapet. Det viktigste nå er å innrette seg etter retningslinjene, så jeg tror forsikringsselskapene vil være behjelpelige i denne situasjonen, sier Johansen.

HV-16 følger helsemyndighetenes råd, og soldatene holder avstand fra hverandre og biler som blir stoppet. De har også med seg tilstrekkelig smittevernutstyr for oppdraget.