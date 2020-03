Kom seg ikke til Kina, gjorde jobben på nett

nyheter

Selv om verftet i Kina ligger et godt stykke fra episenteret for virusutbruddet i vinter, tar ikke partene noen sjanser. Ingeniørene i NSK måtte holde seg på kontorene sine, og løste viktige arbeidsoppgaver over nett.

24 timer

Ved å fylle vann fra svære tanker over til en side av den gigantiske arbeidsplattformen for oppdrett, fikk man den fysisk til å krenge to grader. Det var nok. Resten av beregningene kunne personellet ved selskapets kontorer i Harstad og i Russland gjøre med tallmaterialet de fortløpende fikk digitalt fra verftet i Kina.