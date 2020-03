To nye personer bekreftet smittet i Harstad

nyheter

Personene kom med fly fra Gran Canaria til Tromsø 20. mars klokken 14.30. De tok så chartret buss videre til Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

– De to er fortsatt syke, og har vært i karantene og isolasjon siden de kom til Harstad. Begge kan beskrives som unge pensjonister. Vi jobber i samarbeid med Folkehelseinstituttet og bakkemannskapet som håndterer flyet for raskt å få oversikt over dem som hadde seteplass nærmest de som er bekreftet smittet, heter det i pressemeldingen.

De som hadde nærmest sitteplass, var personer på seteradene foran og bak, samt de som satt i nærheten på bussen.

– Vi gjør dette for å informere nærkontaktene om karantene- og isolasjonsreglene, samt bli oppdatert på deres helsetilstand. Vi oppfordrer sterkt folk som har vært på reise å overholde karantenebestemmelsene og ta kontakt med pandemitelefonen hvis de eventuelt skulle kjenne luftveissymptomer.

Tirsdag har Harstad kommune dermed tre personer som er bekreftet smittet med viruset etter testing.