Påtalemakten: – Harstadkvinne drapstruet og slo sin egen datter

Kvinnen må møte i Trondenes tingrett 11. mai, der det er satt av to dager til straffesaken. Statsadvokatene i Troms og Finnmark mener hun ved flere anledninger utsatte sin datter for vold og trusler. De bestod blant annet av at hun slo barnet, kastet en sko på henne, tok et tau rundt halsen hennes, samt uttalte at hun skulle drepe og/eller skade henne med en kniv.

Hendelsene skal ha skjedd i tidsrommet 2018/2019, på kvinnens bostedsadresse i Harstad. I tiltalebeslutningen tas det i tillegg til de kriminelle forhold ut høyde for at fornærmedes bistandsadvokat kan komme til å fremme et erstatningskrav på vegne av sin klient.