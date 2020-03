Premiere for Kulturskolen: - Kult å bli filmet mens vi danset

nyheter

Det er nyskapende, danseprosjektet som Marianne Nordeng kaller en kunstinstallasjon. Film og live danseopptreden smelter sammen til ett uttrykk. Det handler om rom og bevegelse, og hvordan førstnevnte innbyr til sistnevnte.

Danselæreren hadde ideen til kunstinstallasjonen. Nordeng kontaktet Martin Bremnes for to år siden med tanke på filming. Han har vært innom dansepartiene på flere steder i Harstad.

– Det har vært en lang vei til det ferdige produktet, sier Nordeng, glad for at 200 barn og unge turte å by på seg sjøl.

– Det sto på, om det var midt på natten på Aunfjellet eller i vind og regn, eller grus og betong.

12 steder

Det var i fjor vår at Bremnes filmet 12 dansegrupper på 12 steder i Harstad. Deretter har han redigert det hele til et visuelt kunstnerisk produkt for hver koreografi. Alt er så en del av kunstinstallasjonen som vises i Støperiet.

– Marianne hadde planlagt det hele, og jeg filmet. Min største jobb var nok redigeringen, forteller han.

På premièreforestillinga var utvalgte gjester invitert. De fikk gå rundt og se videoene på åtte skjermer, enten de var filmet i Galleri Nord-Norge, biblioteket, parkeringshuset Amfi Kanebogen eller i trappa ved politihuset.

Ung trio

Deretter var det danserne i levende live som overtok arenaen. Tre av disse var niåringene Åse Andrea Engebø, Maja Johanne Le Wu Jakobsen og Vilde Louise Holte. De danser jazz og syntes det var spennende å opptre på premièren.

– Det var kjempegøy å gjøre noe nytt. Vi har danset i Nordic Hall før, men det var ekstra spennende nå fordi publikum sto rundt oss, sa Maja da de var ferdig.

– Ja, enig. Det var artig at folk sto på alle sidene av oss og var så nære, siden vi ikke var på en scene, sa Åse.

Jentene syntes det var spennende å bli filmet.

– Det var kult å bli filmet mens vi danset i en kirke. Det er noe helt annet enn å stå på en scene. Og så var det artig å kunne se på filmen etterpå, sier Vilde.