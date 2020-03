nyheter

De to fornærmede i saken forklarte mandag at det ofte ble vist pornofilmer når de var på besøk hos tiltalte. På spørsmål fra aktor Runar Mellem Robertsen om hvorfor dette skjedde svarte tiltalte:

– Pratet og så på film

– Det hendte at det var ungdommer hjemme hos meg på kveldstid. Da foregikk det stort sett ikke noe annet enn at vi pratet sammen eller så film i lag. Det kunne til og med hende at jeg hjalp dem med lekser nå og da.