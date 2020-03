Slik tilbringer folk vinterferien

nyheter

I Folkeparken kryr det av spaserende og skigående mandag formiddag. Maia Kråkenes Moe (9) er en av dem som har funnet frem skiene til ferien. Hun har tatt med seg både små og store på en skitur rundt Grunnvannet, og de aller minste får være med selv om de ikke kan gå på ski enda. De tar turen pr luksustransport – i pulk.

Arrangerer friluftsskole

I Folkeparken møter vi også 14 barn som deltar på friluftsskolen i ferien. Friluftsskolen er et kommunalt tilbud fra Midtre Hålogaland Friluftsråd for alle som går på skole i Harstad. Arrangementet foregår fra mandag til onsdag denne uken. Instruktør fra friluftsrådet, Håkon Asvald, forteller at det er første gang de arrangerer vinterskole.