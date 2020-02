Høiseth fratrer som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge

nyheter

Liv B. Ulriksen er fra i dag konstituert i stillingen som konsernsjef. Ulriksen har snart 12 års erfaring fra SpareBank 1 Nord-Norge, og har frem til i dag innehatt stillingen som konserndirektør for kreditt og risikostyring. Ulriksen er utdannet fiskerikandidat med hovedfag i økonomi, og har tidligere jobbet i Fokus Bank/Danske Bank og har ledererfaring fra Fiskeriforskning og Nofima.

– Jeg vil takke Petter Høiseth for innsatsen som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge. Samtidig er jeg svært glad for at vi har en fullgod erstatter i Liv B. Ulriksen. Inntil ny konsernsjef er på plass er jeg trygg på at hun vil lede konsernet på en utmerket måte, sier styreleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Ulriksen sier at hun er sterkt motivert for rollen som konsernsjef.

– Dette kom uventet, men jeg er både klar og motivert. Konsernets kurs er stø og vi har en svært sterk posisjon i Nord-Norge. Oppgaven blir først og fremst å sikre at den fine utviklingen fortsetter. Vi har et utmerket lag bestående av 900 kompetente medarbeiderne som hver dag står på for kunder, konsern og landsdel, så dette ser jeg frem til.

Styreleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen starter nå jakten på ny permanent konsernsjef.

– Vi vil bruke den tiden vi trenger til å finne riktig kandidat. Vi har ikke hastverk, fordi SpareBank 1 Nord-Norge er i trygge hender hos Ulriksen.