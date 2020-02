nyheter

Spørsmål til ordfører angående status og framdrift for nytt kollektivknutepunkt er formulert slik:

«I plan- og næringsutvalgsmøtet 16. desember 2019 fikk vi en orientering om prosessen angående nytt kollektivknutepunkt. Saken har vært jobbet med i godt over to år. De to alternativene som ble presentert i utvalgsmøtet stiller vi spørsmålstegn ved: Utfylling i sjø er veldig usikkert og det andre utkastet er enormt plasskrevende».