Søndag urfremføres helt nye salmer i Kanebogen kirke

Sammen med Sunniva Eliassen, som synger salmene, presenterer Dagsvik salmene på en konsert kommende søndag.

– Dette er en særdeles sjelden begivenhet. Gerd Grønvold Saues tekster er skrevet over et langt tidsrom, og de er blitt bearbeidet flere ganger. Det samme gjelder musikken. De første salmene ble komponert for 20 år siden. Så dette er ikke gjort i full fart på kort tid, sier Dagsvik.