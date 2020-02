Stevner Grøta Kloakklag for Trondenes tingrett

nyheter

Han har derfor stevnet kloakklaget v/styrets leder Knut H. Johansen, for å få fortgang i en prosess med rensing av utslipp. Totalt skal det være knyttet litt over ett dusin husstander til den aktuelle ledningen.

Septik

– De naboene det gjelder erkjenner ikke sitt ansvar for å foreta rensing av sine kloakkutslipp ved etablering av septiktank/slamavskiller, slik alle andre i tilsvarende situasjon oppfatter som en selvfølgelig forpliktelse, skriver Lindberg til Harstad Tidende på e-post fra utlandet.

Skrinlegger byggingen av oppdrettsanlegg på Grytøya Jann K. Lindberg og JLK Holding skrinlegger byggingen av et oppdrettsanlegg til 800 millioner kroner på Grøtavær på Grytøya, noe som ville gitt bygda rundt 20 nye arbeidsplasser.

Ifølge Lindberg ble Harstad kommune allerede i juli 2014 pålagt av Fylkesmannen ved direktør for miljøvern, å besørge at forurensningen ble brakt til opphør. Det er kommunen som er ansvarlig myndighet i forurensningssaker, og det er de som skal påse at ting blir gjort forskriftsmessig, påpeker Lindberg.

– Harstad kommune har imidlertid ikke vært i stand til å ivareta sitt lovpålagte ansvar i forhold til Forurensningsforskriften, og utslipp av urenset kloakk har derfor fortsatt fem og et halvt år etter at utslippet skulle vært brakt til opphør, mener han.

Legger press

– For å få fortgang i saken har det derfor vært nødvendig å bringe saken inn for rettslig behandling. Samtidig med dette forstår jeg at Fylkesmannen har tatt opp saken på nytt med krav om redegjørelse fra kommunen om hvordan saken er behandlet fra kommunens side, skriver Lindberg.

Harstad Tidende har vært i kontakt med oppgitt styreleder i stevningen, Knut H. Johansen i Grøta Kloakklag, men han ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

Redaksjonen har i tillegg vært i kontakt med andre, som også er knyttet til det nevnte avløpsnett, men får samme svar.

Saksøker naboen: Mener han tar seg til rette på flytebrygge Eierne av to naboeiendommer på en øy i Harstad kommune møtes mandag og tirsdag i tingretten.

En tredje kilde, som eier et hus i bygda, men som ikke er part i stevningen, bekrefter overfor HT at saken har versert over flere år.

Myndighetskrav

Alle boliger i Norge er påkrevd å ha et godkjent avløpsanlegg. Med slamavskillere menes både septiktank og avløpsanlegg.

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for et spesifikt avløp, er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.

Det påpekes særskilt:

– Slamavskiller/avløpsanlegg skal være sertifisert og godkjent.

– Størrelse på slamavskiller avhenger av bolig. En boenhet skal ha fire kubikkmeter, to boenheter skal ha syv kubikkmeter (også enmannsbolig med sokkelleilighet), tre boenheter skal ha 9 kubikk, og så videre.

– For hytter med høy indre teknisk standard, skal slamavskiller dimensjoneres som for bolig.

– Taknedløp og drensvann skal ikke inn på slamavskiller.

Tapte i retten, får ikke dekket vannskader på bygning Kvæfjord Eiendom stevnet KLP Skadeforsikring med krav om forsikringsdekning etter omfattende vannskader i det gamle asylmottaket i Bergsveien på Borkenes.

Det er anleggseier er ansvarlig for at avløpsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Saken er berammet i Trondenes tingrett 16. og 17. april.