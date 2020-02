nyheter

De siste detaljene i kontraktene ble hamret fast kort tid før startskuddet for hotellet ble markert med en seanse i Støperiet fredag ettermiddag. Der var alle viktige parter til stede for å feire at veien mot realisering tar et langt steg fremover.

Totalkostnaden i prosjektet er over 300 millioner kroner, bygges av Consto, finansieres av DNB, og har tre eiere: Harstad Skipsindustri og Clemens Eiendom (Kaarbø Utvikling), samt Klotind AS.