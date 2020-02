Aldri før har så mange valgt humanistisk konfirmasjon i Troms

nyheter

Stadig flere ungdommer i Troms velger humanistisk konfirmasjon. I 2017 konfirmerte 269 seg humanistisk, mens antallet i år er 332. Det tilsvarer 17,2% av årskullet, og er en økning på hele 23% i løpet av bare fire år, skriver Human-Etisk forbund i en pressemelding.

– Antall ungdommer som velger Humanistisk konfirmasjon øker for hvert år. Både ifjor og året før har vært rekordår, noe vi er svært glade for, sier Ole Ursin, leder i Human-Etisk Forbund i Troms.

Startet i 1951

Det var i 1951 at den første humanistiske konfirmasjonen ble holdt. Siden den gang har stadig flere valgt dette. Siden 1951 har over 300.000 valgt humanistisk konfirmasjon.

– Før 1951 eksisterte det ikke noe alternativ til konfirmasjon i kirken. Heldigvis har ungdom i dag valgfrihet og kan selv velge hva de ønsker. Den valgfriheten er viktig, sier Ursin.

Temaer som blant annet livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneskerettigheter er blant temaene som står i sentrum gjennom konfirmasjonsundervisningen.

– Et av de første verdivalgene til ungdom

Ursin tror årsaken til at mange velger humanistisk konfirmasjon, er at de opplever det som et godt tilbud som har et godt omdømme.