Stiller seg til rådighet som nestleder: Kriss mot toppen i MDG

Miljøpartiet De Grønnes (MDG) landsmøte vedtok i 2019 på bakgrunn av en uravstemning at partiet endrer ledermodell fra to talspersoner til en leder og to nestledere. Valgkomiteen, under ledelse av Endre Borgen Mæland, offentliggjorde 22. januar flere kandidater som har sagt seg villige til å bli vurdert til sentrale lederverv.

Nå stiller også Kriss Rokkan Iversen seg til rådighet som nestleder.