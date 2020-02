Se bildeserien og les reportasjen fra byvandringen på Trondenes

nyheter

Mens sola kjempet med skylaget og snøbygene om oppmerksomheten, ledet Emily (5) an årets byvandring sammen med bestemor Anne Gerd Lehn fra parkeringsplassen ved Trondenes kirke. 46 andre fulgte i deres fotspor, et noe mindre deltakerantall enn hva man er vant med. Festivaldirektør Anders Eriksson mente det kunne skyldes at byvandringa startet to timer tidligere enn forutgående år. Dette for at arrangementet ikke skulle kollidere med utstillingsåpning på Trondenes Historiske Senter.

Takemitsu og Gubaidulina

Årets vandring foregikk på et ganske begrenset geografisk område på trondeneshalvøya. Første stopp var krematoriet, der Maren Ingeborg Tjernsli framførte et stykke for solo trompet av Toru Takemitsu, skrevet til minne om den store komponisten Witold Lutoslawskij. Neste stopp var selveste Trondenes kirke, der organist Maria-Daniela Raasch hadde valgt seg et stykke, skrevet i 1971, av russiske Sofia Gubaidulina. Lys og mørke het stykket, og sannelig virket det som om tonene tvang sola fram. Et nesten overjordisk lys fulgte vandrerne fra kirka og bort til middelaldergården, der en gruppe fikk med seg røverhistorier og folketoner på bukkehorn framført av Ole Thomas Gjærum.