Nederlenderne på plass i Tianbygget i Medkila: – Harstad perfekt for oss

Oberstløytnant Rembrandt Posthumus i den nederlandske marinen er full av lovord for omgivelsene som møter dem i Harstad. Han har i tre år på rad vært stasjonert i Åsegarden med nederlandske styrker, men måtte i år finne ny lokasjon til mannskapene etter at Alliert treningssenter i Åsegarden er nedlagt.

– Det beste av to verdener

– Vi er en egne båtenhet i marinen og trenger sjø og vann for å trene. Det er det lite av på Skjold. Harstad gir oss det beste av to verdener i forhold til treningsfasiliteter. Her finner vi de beste fjordene tilgjengelig for båttrening, pluss kort vei til Ramsund der det blant annet er tilrettelagt for bording av andre båter, sier Posthumus.