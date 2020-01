nyheter

– Å få en foregangspris betyr at vi er et forbilde, en bedrift som går foran, og som har jobbet godt med helse, miljø og sikkerhet over tid, sier daglig leder Elisabeth Vollstad Moe i Harstad Maskin.

Hun ble veldig overrasket da de måtte opp på scenen, foran rundt 800 mennesker, for å motta prisen som ble delt ut for første gang av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og IF. Vollstad Moe ble rett og slett så overrasket at det kom noen saftige nordnorske gloser.