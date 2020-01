Artigkomite skal vinne festen: – Vi er ute etter kreative personer som kan lage spillopper og humørfylte stunt

nyheter

– Vi er ute etter kreative personer som kan lage spillopper og humørfylte stunt når syklistene ankommer hjembyen Harstad søndag 9. august. Artigkomiteen skal sørge for at det blir liv og røre, og bidra til at byen og distriktet kan vise seg fram fra sin beste side. Den skal være et supplement til den tekniske komiteen som tar seg av det praktiske, sier ordfører Kari-Anne Opsal, varaordfører Espen Ludviksen og Knut-Eirik Dybdal, lederen av Arctic Race of Norway.

Ring ordføreren

Kari-Anne Opsal har klekket ut ideen om å opprette en Artigkomite, trolig den eneste av sitt slag i landet. Ludviksen og Dybdal tente straks.