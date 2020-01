Inge Bremnes er ute med «Torshov»

nyheter

Alle har vel hørt setningen "samme for meg, vi gjør det du vil", vel vitende om at den betyr noe helt annet. Man kan bli motløs av sånt. Det er det denne nye singelen fra Inge Bremnes handler om, utydelige folk som ikke klarer å si hva de vil, men likevel forventer at du skal forstå nøyaktig hva de ønsker.