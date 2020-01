Dømt for ulovlig elgjakt i Sør-Troms

nyheter

Ifølge domspapirene hadde mannen heller ikke betalt jegeravgift for 2018. Dermed var det to punkter han måtte svare for: Brudd på Naturmangfoldloven for felling uten tillatelse, og Viltloven, for å ha jaktet uten å ha betalt jegeravgift.

I saken mot mannen forelå det påstand om betinget fengsel, bot, inndragning av våpen og tap av jaktretten.