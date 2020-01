Voldsmann fikk besøksforbud de neste tre årene

nyheter

I tingretten beskrev hans tidligere samboer et marerittlignende samliv, der hun flere ganger ble slått, sparket, bitt i ansiktet, tatt kvelertak på og truet på livet. Mye av dette ble gjort med deres felles barn til stede i huset.

Motiv?

I retten hevdet mannen at hun snakket usant, fordi hun var sjalu, fordi han hadde fått seg en ny kjæreste. Men domstolen fant hennes forklaring troverdig. Ikke minst fordi hun sørget for å ta fotografiske bevis av skadene han påførte henne. Hun har dessuten fortalt historien om volden både til lege, psykolog og til politiet, uten endringer. Ifølge fornærmede, var det tvert imot mannen i forholdet som var sykelig sjalu. Til den grad at han mislikte at hun var ute i fast jobb i en forretning i Harstad.