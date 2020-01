Hei seniorer - tid for nyttårsdans

nyheter

Dermed er det på høy tid å melde seg på, poengterer kommunen, som lover mye moro. I 2018 arrangerte Olavsgården bosenter for første gang nyttårsdans i Nordic Hall med levende musikk, tre retters middag og dans.

– Det var veldig populært, og vi ønsker å gjenta suksessen, gjerne med enda flere deltakere, sier Livsgledegruppa på Olavsgården.

Årets arrangement skjer 28. januar fra kl. 1800 i Nordic Hall. I år kan gruppa friste med en treretters middag med aperitiff, med tilhørende drikke til maten, mulighet for å kjøpe mer drikke i egen bar, dans med Botnbælgan, underholdning og loddsalg.

– Vi selger billetter til de som ønsker å delta; man trenger ikke være beboer på Olavsgården eller noen av våre andre institusjoner. Vårt ønske er at dette skal være et hyggelig nyttårstreff med mulighet for å danse for alle som er godt voksen og ønsker å gå i et slikt selskap, sier livsgledegruppa.

-Vi ønsker å presisere at det er et godt tilrettelagt arrangement for rullestolbrukere, demente og alle eldre som bor hjemme. Det er en god anledning til å komme sammen å treffe gamle kjente og ikke minst nye bekjentskaper.

En god dans kan også gjennomføres fra rullestol, påminner kommunen!