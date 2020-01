Nyttårsbarnet kom sent – men godt

nyheter

– Jeg hadde termin 8. januar så hun kom før tida, forteller mamma Mariell Rønning.

Bare få timer etter at nyttårsrakettene var fyrt i lufta, gikk vannet. På 1. januar ankom de fødestua, og på morgenen 2. januar, nøyaktig klokka 05.38 var lille Madelen født.

– Det er fantastisk, sier pappa Ole-Henrik Johansen.

– Og litt rart, legger mammaen til.

Harstadværing

Begge de nybakte foreldrene kommer opprinnelig fra Ibestad, men flyttet til Harstad i fjor sommer, så Madelen blir harstadværing.

– Det er jo litt kjedelig at det fødes færre babyer i Harstad, men vi gjør nå i alle fall noe med det, smiler de to.

De håper det etter hvert skal bli en søster eller bror til Madelen.

– Selv om vi ikke akkurat hadde planer om flere barn mens fødselen pågikk, humrer den nybakte pappaen.

Han jobber til daglig skift som maskinist på Torghatten, på ferga mellom Bognes og Lødingen, og var hjemme for å feire nyttårsaften da lille Madelen plutselig kom.

Mamma Mariell Rønning studerer økonomi og administrasjon på UiT, og siden hun bare har et halvt år igjen, skal hun prøve å fullføre studiet denne våren.

– Men nå fremover handler alt bare om at Madelen skal få en fin oppvekst her i byen, sier de to.

De skryter av flinke folk på føden i Harstad, og er veldig fornøyd med oppholdet.

23 færre i 2019

Ved UNN Harstad ble 262 barn født i 2019, det er 23 færre enn i 2018, da det var 285 barnefødsler på sykehuset i Harstad.

– Tallene viser til antall barn fysisk født hos oss, forklarer Tove Elisabeth Svee, enhetsleder og jordmor på Kvinne- og fødeposten ved UNN Harstad.

Her føder også kvinner fra hele regionen, som har Harstad som nærmeste sykehus. Men i tallene finner vi ikke premature barn eller risikogravide fra området, da de blir sendt til Tromsø. Også denne sommeren stengte fødeavdelingen i Harstad fire uker, hvor Narvik var åpen, og motsatt.

– Vi fikk sju ekstra fødsler fra Narvik denne sommeren, mens de fikk 18 fra oss da vi hadde stengt, så det kan forklare det litt lave tallet for Harstad, sier Svee.