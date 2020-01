Harstads ordfører: – Fød gjerne litt mer, jenter!

nyheter

Opsal gjør som statsminister Erna Solberg gjorde i nyttårstalen sin for 2019. Hun drister seg til og oppfordre kvinner til å føde mer.

– Det enkleste for å få opp befolkningstallene hadde vært om harstadjenter fødde litt flere barn, så vi kan jo håpe på litt flere fødsler, og ikke minst at de blir værende her, sier Opsal.

Nyttårsbarnet kom sent – men godt Antall barnefødsler ved UNN Harstad går ned i 2019, og i år kom ikke nyttårsbarnet før på andre dagen inn i det nye året. Men lille Madelen var godt i rute til de lykkelige, nybakte foreldrene Mariell Rønning (23) og Ole-Henrik Johansen (23).

Hun ønsker årets nyttårsbarn i Harstad hjertelig velkommen, og gleder seg over en ny, ung harstadborger.

– Kanskje vi kunne tatt imot de nyfødte på en spesiell måte her i Harstad, idémyldrer hun for det nye året, som ei ny satsing på unge.

Må snu befolkningsvekt

For ordføreren liker dårlig at fødselstallene ved UNN Harstad stadig går nedover. I 2019 ble det tatt imot 262 barn på sykehuset i Harstad, mot 285 i 2018.

– Å få befolkningsvekst er den største utfordringen vi har. Det er en vesteuropeisk trend at det fødes færre barn, og vi merker det best i utkantene. Samtidig eksporteres det altfor mange ungdom herfra, sier Opsal.

Hun vil jobbe for unge i alt hun gjør. Nå vil hun også ta til orde ovenfor kommunestyret, for ei UNG-satsing i Harstad.

– Konkurransen om ungdom og arbeidskraft blir det viktigste her i byen fremover. Vi trenger ei UNG-satsing, og det er ei viktig næringspolitisk satsing. Like viktig som det er å skaffe areal til næringsutvikling, er det å vinne ungdommen.

Må ruste seg for framtida

Hun viser til fremtidsutsiktene fra SSB som faktisk anslår at Harstad kommer til å vokse litt. Men veksten skjer i hovedsak blant den eldre delen av befolkningen.

– Og da trenger vi flere unge, også for å ta oss av de eldre, derfor må vi nå ruste oss for å lykkes i konkurransen om kompetansen.

Opsal har allerede foreslått at man skal ta byens barn- og unges kommunestyre opp et nivå, til et barn- og unges kommunestyre i den nye storregionen Hålogaland. Hun vil ha en barn- og unges klimakonferanse, samt at vi lokalt må satse på flere sommerjobber til ungdom. Å beholde ungdommen handler også om å satse på bolyst, mener hun.

– Å satse på ungdommen blir viktig ikke bare i 2020, men i mange år fremover.

Og mens Harstad staker ut ei UNG-satsing, gjør det jo ingenting om «vi peiser på», som de sier det i Gryllefjord på Senja, der hun ble født.