Et lys av håp midt i julekaoset

nyheter

No har vi vaske golvet og vi har børi ved

Og vi har sett opp fuggelband og vi har pynta tre

No sett vi oss å kvile og puste på ei stund

Imens je rugge vogga og bror din får en blund.

Slik starter Alf Prøysens «Julekveldsvise», en sang som raskt tok plass i norske hjerter, og som er en av våre kjæreste juleskatter. Sangen ble skrevet helt tilbake i 1951, og er i så måte fra en helt annen tid. Men likevel er det lett å relatere den til 2019.

For selv om vi nok ikke har det samme slitet som den gjennomsnittlige julefeirende nordmannen fra 1951, så styrer vi på som aldri før. Huset skal skinne, pynten skal være tidsriktig og pakkehaugen bør ikke være mindre enn i fjor. Nye spillkonsoller, nye mobiltelefoner og nye klær.

Starter opp 1. juledag Julefilmenene står i rekke og rad og flere klare for premiere 1. juledag.

Kredittkortene gløder i julegull, og varsellampene blinker som Rudolfs nese inne i bankene. Nordmenn feirer jul på samme måte som i fjor, med verdensrekord i korttrekking. Lucky Luke ville hatt samme sjans som en pepperkake i en bakerovn om han sto opp mot en julestressa pappa på krisejakt etter Pakken.

Da er det godt å se at i det midt i kaoset av innpakningspapir og juledekorasjoner er det tent et talglys av håp. Stadig flere velger nå å ta minst ett steg tilbake i kampen mot tilværelsen. De velger brukte gaver fremfor aller siste skrik, de velger å gi av seg selv gjennom hendelser eller opplevelser, eller de velger å si stopp – vi gir ikke hverandre i år. Så mange har startet denne måten å markere jula på at de store salgsgigantene i Norge, som Finn.no, har opprettet gode «markeder» på nett for brukte varer.

I lys av at forbruksfesten nok enda har noen år igjen her på berget, er det særdeles klokt! For hvor mange par ski blir ikke gitt i år som eieren mest sannsynlig aldri vil ikle seg mer enn maks én gang før de blir stående og støve ned i en bod. Eller gårsdagens telefonmodell som er minst like god som morradagens, men som likevel byttes ut, kun fordi det enda er plass på avbetalingsordninga.

Har bakt for livet – nå er det jul «De syv sortene» er bare en brøkdel av alle julekakene Harstadbotn Bakeri & konditori har bakt og solgt i førjulstiden.

Mest sannsynlig vil våre barne- og oldebarn se på hva vi drev med med store øyne – og spørre seg hva i all verden vi tenkte på, der vi sprang fra senter til senter med hendene fulle av sprengfulle plastposer. Svaret er innlysende: Vi feiret jo bare jul ...

God jul!

Harstad Tidende ønsker alle våre lesere, TV-seere, kunder, forretningsforbindelser og bidragsytere gjennom 2019 ei god jul!