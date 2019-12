– Dette gjør du med matfettet i jula

nyheter

I anledning temaet befinner vi oss i pumpestasjonen i Pakkhusgata. I et lite bygg som er høyere enn det er langt, kommer avløp fra boliger og virksomheter i nærheten. Vi står på bakkenivå og ser ned i to kummer. Eimen av kloakk er økende, men hadde vært verre hadde det ikke vært for at noe drypper ut av ei stor kanne og ned i kummene. Det som drypper er et enzym som bidrar til å løse opp fett. Og fett vil kommunen ikke ha for mye av i sine rør.

– Alt som samles her, pumpes videre til renseanlegget på Holstneset. Vi er så føre var at fett i rørene ikke er et stort problem for oss, men fett avleires i ledningene og kan i verste fall tette dem. Det er imidlertid verst for private avløpsrør, sier avdelingsleder for vann og avløp i Harstad kommune, Elin Nikolaisen.