Barna ville ha bilder sammen med nissen

nyheter

Ved starten av hilsegata var det mange barn som fikk hilse på nissemor (Elisabeth Skaugvoll) og julenissen (Gøran B. Simonsen).

– I dag har det vært svært mange barn som ville ha bilde sammen med julenissen, sier nissefar, som sammen med nissemor tok imot juleønsker ved juleønsketreet.

– Her skriver det et ønske for seg selv og et ønske for en annen person, fortalte nissemor.

Snødrev

I nær tre timer var det aktivitet i Harstad sentrum lørdag formiddag.

– Mange har vært hos nissemor og skrevet sine juleønsker. Her skal vi finne noen kandidater i løpet av uka, sier Kine Moxness Sandnes, prosjektleder i HT Events. Julefesten er et fellesprosjekt med Harstad Tidende og Harstad Sentrum AS.

I tillegg ti flere lag og forening. Blant annet Olaåsen Gård.

Julestemning

På scenen var det både intervjuer og kulturelle innslag.

Bundet sammen av programlederne Tone Anita Karlsen og Konstanse Fjellvang.

Der blant annet ungdom fra Ungdommens hus fortale om sine julevaner.

Prest Stian Holtskog ble underkuet om mørketid, lys og ensomhet. Også Roy Pedersen (kokkens mat) og Kriss Rokkan (Miljøpartiet De Grønne) var innom.

Sangfugler

På scenen var det musikalske innsalg fra Ola Kane og Merete Torbergsen (BBQuen & Roots Junction), Inna Marja Amundsen og Magnus Wærness.

– Det er første gang jeg synger her på torget. I dag sang jeg blant annet en Joik Maze av Mari Boine som Isak har arrangert, sier 15-årige Amundsen.

– Jeg går sist året på ungdomsskolen på Liland i Evenes og skal søke meg inn på musikklinja ved Heggen fra høste, forteller den unge og dyktige sangeren fra Liland.

Aktiv førjul

Harstad-gutten Magnus Wærness har han en svært aktiv periode i hjembyen med åtte show sammen med flere dyktige musikere fra sør.

– Jeg er meget godt fornøyd at vi har klart å fylle opp Nordic Hall med et eget og nytt juleshow. Tilbakemeldingen har vært meget positive, sier artisten, som har skrevet showet som i førjulen blir fremført åtte gang. I tillegg har han 24 andre oppdrag i Harstad-området i førjulen.

I sentrum

I tillegg til aktivitetene i sentrum har næringslivet i byen hatt åpne dører.

– Vi merker det meget godt når det skjer noe i sentrum. Det har vært svært mange folk innom hos meg i dag. Det har ikke blitt mange pause, sier Ellen Henningsen Hellem ved Ellens Pelsstudio i Storgata.

HT.no sendte direkte fra torget lørdag. Nær tusen personer var innom torget i løpet av sendingen i snødrevet.