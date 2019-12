nyheter

– Hun er fra Svolvær og bor i Oslo. Likevel tenker vi at Kari er litt “vårres”: Harstadværing god som noen. Nå gleder vi oss til hun kommer «heim» til Bakgården, skriver de i en pressemelding.

Festivalen mener det ikke er så rart at vi som bor i Vågsfjordens perle har trykket Kari til vårt bryst, Låta «Sang til byen», skrevet av storebror Ola, handler jo om innseilinga til Harstad. Kari Bremnes har skrevet sanger i over 20 år og gitt ut over 15 soloalbum.