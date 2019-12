nyheter

Det var leder i utvalg for helse og omsorg, Kjetil Bjørkelund, som fremmet forslaget.

- Sykehjemsavdelingen på Olavsgården ble opprettet for å ta toppen av et akutt behov for flere sykehjemsplasser. Nå synes behovet å være redusert. Plassene legges ned, men kan reetableres raskt dersom økt behov inntreffer igjen, var forslaget som ble vedtatt med 22 stemmer. De åtte pasientene, som i dag bor på sykehjemsavdelingen, vil bli tilbudt plasser etter hvert som det blir ledighet ved andre sykehjem.