Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter

Skittenelv: En scooterfører meldt savnet, melder politiet klokka 05.30 tirsdag. Vedkommende var ikke kommet hjem etter tur mandag kveld. Politi, Luftambulanse og Norsk Folkehjelp søker etter personen. Luftambulansen lokaliserte både scooteren og etter hvert føreren i terrenget. To scootere fra Norsk Folkehjelp kjørte for å berge ned mannen. Det var mye snø og krevende å bevege seg til fots. Klokka 08.30 meldes det at Norsk Folkehjelp er fremme ved den savnede, og vil frakte ham videre ned til veien. Klokka 09.00: Den savnede var i god behold og ble kjørt hjem til bopel.

To av barna som ble funnet livløse i sjøen i Tromsø, er fløyet til Oslo To av jentene som ble funnet i sjøen utenfor Tromsøya mandag, er sendt til Rikshospitalet i Oslo. En jente og en kvinne døde i hendelsen.

Finnsnes: Utrykningsenhetene er klokka 08.30 på tur til en trafikkulykke på innfartsvegen til Finnsnes. Alle er ute av bilene. Trafikken flyter forbi.

Gruben, Rana: UP har gjennomført en promillekontroll på stedet i morgentimene. 57 kontrollerte førere, ingen reaksjoner.

Vest-Lofoten: Nødetatene på tur til ulykke på Straumsnes ved 07.30-tiden. To personer involvert. Begge ute av bilen. To personer er fraktet til legevakt.

Rana: Utrykningspolitiet har gjennomført promillekontroll i Hammerveien tirsdag morgen. 53 førere kontrollert, ingen reaksjoner.