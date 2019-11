Lavmælt, snilt og melodiøst

nyheter

De som kjenner Sigrun Loe Sparboes musikalske univers, vet at en kveld i hennes selskap ikke er av det utagerende slaget. Torsdagens konsert i Støyperiet var intet unntak. Det skal godt gjøres om noen av de frammøtte hadde noe særlig over hvilepuls etter 80 minutter i selskap med Sparboe og hennes to medmusikere. Selv håpet artisten at det ville bli en snill stund sånn at de frammøtte kunne stå sterkere rustet til den kommende julestria, og snilt ble det.

Bursdag på scenen

Sparboe hadde på forhånd lovet en splitter ny låt i gave til publikum. Det var imidlertid hun selv som fikk den aller første gaven. Artistens fødselsdag ble behørig markert av et syngende publikum idet hun entret scenen, noe Sigrun satte stor pris på. Hun kvitterte for gratulasjonen med «Nordfolket», hennes egen hyllest til de av oss som trosser søringene, og bosetter oss i denne kalde og mørke delen av landet.

I fortsettelsen kom det låter fra alle de tre utgivelsene hvor hun synger på norsk. Her var sanger om det å få barn, det å ikke strekke til, om forhold som havarer. Tekster som gjenspeiler livet til mange av dem som hadde funnet veien ned til det gamle verkstedlokalet denne kvelden. Det var nettopp Sparboes jevnaldrende medsøstre som utgjorde mesteparten av publikum, og det var tydelig at artistens budskap traff blink. Også hennes nye musikalske baby, låta «Vent», som handler om venting i alle former og fasonger, falt i god jord.

Nakne harmonier

Sigrun synger sjelden andres sanger. Denne kvelden skjedde det opptil flere ganger. Først en hyllest til Anne Grete Preus med en nydelig, nordnorsk versjon av «Når himmelen faller ned». Deretter låta som traff Sigrun hardt en gang i ungdommen, «The moon is a harsh mistress». Sparboes faste musikere, Sverre Tollefsen Laupstad på tangenter og Mattias Krohn Nielsen på gitarer bidro med en rastløs ro under Sigruns vare melodier og tekster. De tre ga publikum også en vokal forsmak på julehøytida med «Jul, Jul, Strålande Jul» i naken og sårbar trestemthet. Et ekstra pluss går til Laupstad for å gjøre Nordnorsk julesalme litt mindre forutsigbar med uventet akkordprogresjon.

Noen ganger er en snill stund som dette nettopp det man trenger. Når den forestående julestria truer med å tømme både deg og lommeboka di for oppsparte reserver, eller når livet slår kollbøtte og endrer alle planer. Da kan til og med en kritisk journalist legge bort det skarpe blikket og en kvesset blyant for et øyeblikk, og tillate seg å puste med magen.