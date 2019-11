Dette kan føre til bot og tiltale: - Det er skremmende

nyheter

Til helga ventes det store mengder snø i Troms.

- Da er det viktig at bilister tar seg god nok tid til å få snøen vekk fra rutene før de kjører. Bot, fratatt førerkort, anmeldelse og i verste fall tiltale venter deg hvis det går galt. Det sier Roger Ytre Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Mange bilister tar likevel risikoen og kjører viser en undersøkelse YouGov har gjort for Frende Forsikring.

- Det er skremmende at så mange kjører uten klar sikt til enhver tid, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

- Vegtrafikkloven er helt klar. Føreren skal ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, sier Roger Ytre Hauge.

- Det er sikkert mange ulike grunner til at folk ikke skraper rutene godt nok. Men det folk virkelig bør være redd for er ulykkene de risikerer å utsette andre for ved å kjøre på denne måten. Det er både farlig, og straffbart, sier UP-sjefen.

Hvor god sikt må du ha?

- Hovedregelen er enkel. Så lenge "vindusviskerfeltet" på frontruten, samt sidevinduene foran b-stolpen, altså de fremste sidevinduene, er frie for snø, is og dugg, gis det ingen reaksjon, sier Steven Hasseldal.

Politiet bøtelegger deg med 2.600 kroner hvis det er skrapt eller fjernet mindre enn dette.

Neste steg kan bli anmeldelse, hvis sikten fremover og til sidene er sterkt begrenset.

- Da gjør vi en konkret vurdering av hvor grovt dette var, og du kan få et ordinært forelegg på 6000-8000 kroner, sier Hasseldal i UP.

Han presiserer at dette er aktuelt selv om ingen konkret faresituasjon har oppstått – i tilfeller utover forenklet forelegg.

- I tillegg kan du miste lappen i tre måneder eller mer, opplyser han.

Er sikten din bak is og snø på frontruten mindre enn et A4-ark, ryker førerkortet på stedet.

I verste fall blir du tiltalt

Et inndratt førerkort eller en bot som kun svir i lommeboken din er imidlertid en liten pris å betale for å kjøre uten god nok sikt.

- Det du virkelig bør tenke over er at du kan havne i en ulykke og utsette både deg selv og andre for livsfare. Du har aldri så dårlig tid at du ikke kan skrape skikkelig. Det tar bare et par minutter, sier fagsjefen i Frende Forsikring.

- Hvis manglende sikt har påvirkning i en ulykke, skal det vurderes å reise tiltale for domstolene, bekrefter Hasseldal i UP.