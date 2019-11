Harstad-ordføreren i spissen for ny forsvarsallianse

nyheter

Opsal var sentral under det åpne møtet med forsvarsministeren i Tromsø tirsdag, der politikerne fikk anledning til å gi innspill til ny Langtidsplan for forsvaret (LTP).

Huitfeldt i Evenes: Feide til side all tvil om jagerflybasen Forsvarets tilstedeværelse i Evenes og sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge i tida framover var temaet da arbeiderpartiene i Evenes, nye Narvik, nye Tjeldsund og Harstad inviterte til åpent møte i Evenes torsdag kveld.

Opsal innledet og avrundet for det de kalte forsvarsalliansen med ordførere fra Bardu, Målselv, Tjeldsund, Evenes, Sørreisa og Narvik. Sammen argumenterte de for et sterkere forsvar både på land, i luft og av kysten.