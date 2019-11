Lett å bli lurt under Black friday: – Kundene må være våkne

nyheter

Mandag startet mange butikker med tilbudskampanjen Black week, men fredagen er den største handledagen. I Harstad Tidende var papiravisen full av tilbudsannonser, blant annet fra XXL, Obs, Power, Bohus og andre kjeder. Også på nett flommer det over at det som virker å være gode tilbud.

Men nordmenn har urealistiske forventninger til gode kjøp på Black Friday. I fjor gikk hvert sjette produkt opp i pris i løpet av den store handledagen viser en ny, nasjonal meningsmåling fra prisjakt.no.

– Jeg er overrasket over at kundene ikke har lært, men fortsatt forventer så høye rabatter denne dagen. Slik var det ikke i fjor, og slik blir det dessverre ikke i år, uttaler daglig leder Are Vittersø i prisjakt.no.

Under Black Friday 2018, gikk 37 prosent av produktene på Prisjakt ned i pris. Samtidig økte prisen på hvert sjette produkt i løpet av shoppingdagen.

– Det er stor risiko for at du kjøper et unødvendig dyrt produkt selv om det skjer på Black Friday. Det gjelder å være forsiktig, observant og sammenligne priser. Dersom varen for eksempel er priset med 50 prosent avslag, uten henvisning til førpris, bør du være ekstra på vakt. Da er sjansen stor for at butikken villeder deg, uttaler Vittersø.

En fersk Black Friday-undersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra pris- og produktsammenligningstjenesten prisjakt.no, viser at halvparten av de som planlegger på handle på fredag forventer at rabattene i gjennomsnitt skal være halv pris av normalpris. Èn av fire spurte forventer 60 prosent prisreduksjon eller mer.

Størst forventninger blant ungdom og eldre

De største rabattoptimistene finner vi i aldersgruppen 18-29 år, men også de over 60 år forventer et rabattnivå som er mer enn dobbelt så høyt som fasiten etter fjorårets Black Friday-handel.

– Kundene må være våkne, prisbevisste og gjerne litt mistenksomme den kommende uken. Gjennom å sjekke prishistorikken på produktet man skal kjøpe, kan man for eksempel avdekke om prisen settes opp i forkant, for så på bli satt ned denne uken.

Hver femte bruker over 4.000

Tre av ti kunder sier i år at de planlegger å handle på Black Friday. Samtidig oppgir fire av ti at de handlet på tilsvarende dag i fjor.

Nesten halvparten av de spurte vil handle for inntil 2.000 kroner på fredag. 27 prosent planlegger å bruke mellom 2.000 og 4.000 kroner, mens hver femte skal bruke 4.000 kroner eller mer på shopping kommende fredag.