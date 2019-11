nyheter

Tirsdag ga posisjonen i Harstad kommune grønt lys for å gjenåpne Kila ungdomsklubb. 5. desember skal saken endelig avgjøres i Harstad kommunestyre.

– Dette var en gladmelding for oss i styret og en skikkelig førjulsgave for prosjektet som det har vært jobbet med i fire-fem år, sier Liv Kristin Lauritsen. Hun er styreleder for Kila ungdomsklubb. Med seg i styret har hun Thomas Rørnes, Tom-Erik Torbergsen. Knut Solstad og Marita Tollefsen.