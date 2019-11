Titalls personer pågrepet for ulovlig salg og distribusjon av kongekrabbe

nyheter

De siste dagene skal Finnmark politidistrikt og Økokrim ha gjennomført en omfattende aksjon i samarbeid med Mattilsynet, Kystvakta og Fiskeridirektoratet, skriver Verdens Gang.

Det er snakk om fanget og omsatt krabbe i hundrevis av kilo, verdt millioner av kroner. Politiet mener dette har foregått over lang tid. Nå kan «krabbefesten» være over. I stede venter et kraftig oppgjør med rettsstaten.