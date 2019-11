Dette jobber politiet med mandag

nyheter

Tromsø: Kl. 0320 rykket nødetatene ut til Åsgård etter melding om brann. Ved ankomst var brannen slukket da sprinkleranlegget ble utløst. Ingen skadet. Politiet har foretatt undersøkelser og avhør. Det opprettes sak.

Fauske. 23.49: Nødetatene rykket ut etter melding om bekreftet brann i bolig. Et varmeteppe i en seng hadde tatt fyr. Brannen er slukket og brannvesenet driver utlufting. Ingen skader i huset annet enn senga. To personer sendt til legevakt for sjekk etter å ha inhalert noe røyk. Brannvesenet er ferdig på stedet, meldte politiet klokken halv ett i natt. Politiet oppretter sak.

Dette jobbet politiet med søndag