Flyger, motstandsmann og direktør: Han stod på en dødsliste over fanger som skulle henrettes. Så kom frigjøringen

Da krigen kom 9. april 1940 var Idar Wold løytnant i «Hærens Flyvevåpen», som det het den gang, og han var stasjonert på Banak. Han var nestkommanderende for speidervingen til Hålogaland Flygeavdeling (HFA) som på Banak drev med øvingsflygning med de nylig ankomne Fokker-maskinene. De øvrige flyene i HFA var stasjonert i Tana og Kirkenes hvor de fløy regelmessige overvåkningspatruljer langs grensen i Pasvikdalen. I mars 1940 hadde det pågått harde kamper mellom russere og finner på den finske side av grensen, og HFAs oppdrag hadde vært å se etter krenkelser av den norske grensen å rapportere disse. Flyveavdelingen var altså flyvende nøytralitetsvakt.

Militærutdannelse i 1930-årene

Idar Wold ble født 11. august 1912 i Mefjord på Senja. Da han var sju år gammel flytta foreldrene til Harstad. Der gikk Idar på folkeskole og realskole, og i 1932 søkte han seg inn på 6. Divisjons befalsskole. Året etter ble han uteksaminert og omtrent samtidig ble en ny befalsordning vedtatt etter langvarig politisk tautrekking i Stortinget. En av de som gikk imot nyordningen var for øvrig forsvarsminister Quisling i regjeringen Hundseid. Den nye forsvarsordningen medførte betydelige endringer i befalets tilsettings-, tjeneste og avansementsvilkår etter endt utdanning ved befalsskolene. På grunn av politiske lovnader om at Hærens flyvåpen skulle få tilført nytt og moderne materiell trengte våpenet nye villige og kvalifiserte mannskaper. Det ville da bli bedre karrieremuligheter i Hærens flyvåpen enn i selve Hæren og Idar Wold søkte seg over.