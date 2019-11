nyheter

Det var på en privat adresse i Harstad under festligheter at politiet rykket ut etter å ha mottatt en melding om voldsutøvelse. To personer ble fraktet til sykehus med mindre kutt- og sårskader.

Politiet presiserer også at det ikke var noen slektsrelasjon mellom voldsutøver og de fornærmede. Troms politidistrikt meldte om hendelsen klokken 06.02 lørdag morgen.