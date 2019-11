MS Roald Amundsen døpt i isen

nyheter

Mannskap og gjester fra mer enn 20 land er om bord på skipets jomfrutur til Antarktis. I spektakulære omgivelser i Chiriguano Bay på Brabant Island i Antarktis torsdag morgen lokal tid ble dåpen foretatt. Dette skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi kunne ikke tenke oss et mer perfekt sted enn Antarktis for å døpe et så unikt skip som MS Roald Amundsen, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.