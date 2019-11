Hakk i humorplata?

nyheter

Litterære sjangre som belyser samfunnets skjevheter har jeg sans for. Satirikeren har den fordel at han kan spotte og sparke alle veier uten å stå til rette for annet enn sitt kunstneriske uttrykk. Er han riktig heldig, følger et alvor i kjølvannet. At «gubben og kona» er litterære skikkelser er et grep de fleste forstår. Teksten er løs i snippen og snurrer rundt Eriksens egen akse.

Vi sliter for tiden med fordommer, forutinntatthet og intoleranse, verden over. Definisjonsmakten sitter hos en majoritet som har «rett». Sjelden lytter de til minoriteter, det være seg religiøse eller sekulære. Faktasjekk tar tid. Ekkokammeret er et yndet oppholdsrom. Media hjelper oss ikke. Ikke satirikere heller. Mentale bilder sitter som støpt. Får oss ikke ut av vrangforestillingen om at jeg har rett, og de andre tar feil. Klikksugne medieplattformer sluker sensasjoner.