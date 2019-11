Overtar Harstadpakken

nyheter

Geir Jørgensen går dermed fra å styre over et budsjett på 900 millioner kroner årlig i drift, vedlikehold og investeringer på veiene i regionen vår, til å administrere Harstadpakken der det ifølge han per i dag står igjen rundt 250 millioner kroner, i tillegg til pågående prosjekt.

Med liv og lyst

– Jeg går til jobben med liv og lyst. Jeg har fulgt med på Harstadpakken også fra før jeg begynte i Statens vegvesen, og jeg tror denne jobben kan bli veldig spennende. Harstadpakken er noe omtrent alle i Harstad har en formening om, som berører oss alle, og er et prosjekt av stor betydning for utviklinga av det samfunnet vi lever og bor i, sier Jørgensen.