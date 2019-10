Lager lokale utvalg som får talerett i nye Tjeldsund

nyheter

Det nye kommunestyret for Tjeldsund2020 konstituerte seg på Tjeldøya torsdag. Der vedtok de politisk struktur for den nye kommunen. Ny ordning blir at de skal ha fire kommunedelsutvalg, som sikrer representasjon fra hele den nye kommunen. Hvert kommunedelsutvalg skal bestå av fire medlemmer, med talerett på lik linje med ungdomsråd eller eldreråd.

– Representanter til kommunedelsutvalgene vil bli valgt etter nyttår. Vi setter i gang prosessen nå, og skal sikre oss innspill fra lag og foreninger. Vi skal ha utvalg fra Hinnøysiden/Kongsvik, Tjeldøy/Ramsund/Fjelldal, Evenskjer og Grovfjord/Sandstrand, sier prosjektrådmann Torbjørn Simonsen.