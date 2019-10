nyheter

Finnmarkingen Frank Bakke-Jensen sørget sist onsdag for at partisanene fikk en offisiell beklagelse for sitt modige motstandsarbeid under 2. verdenskrig. Forsvarsministeren deltok i en markering i Kirkenes og la ned krans ved minnesmerket ved Skytterhusfjellet.

Det var en riktig og viktig beklagelse overfor de tøffeste av de tøffeste, de som sto rakrygget opp mot okkupantene da moderlandet virkelig trengte det. Anerkjennelsen kommer i forbindelse med 75-årsdagen for frigjøringen.