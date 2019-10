Hæ? Hva var det du sa?: Slik merker du at hørselen er blitt dårlig

nyheter

Det kan være tegn på at du begynner å få dårlig hørsel. Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har lang erfaring med å hjelpe folk i forbindelse med hørseltap. Risikoen for hørselstap starter allerede fra 40-årsalderen, og du har alt å tjene på å få sjekket ut mistanken så raskt som mulig. Det kan være greit å skaffe seg høreapparat så fort som mulig. I gjennomsnitt tar det mellom sju-ti år fra folk merker at de hører dårlig til de begynner med høreapparat. I løpet av den tiden kan mye gå tapt når det gjelder kommunikasjon og livskvalitet.

Hvordan merker man at hørselen er blitt dårligere?