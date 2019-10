Kommunen går på en smell. Sist det skjedde, ble det store bemanningskutt

nyheter

Det nye økonomi-, klima- og miljøutvalget i Harstad kommune får dystre tall lagt på bordet når de møtes første gang fredag. Rådmannen skriver at kommunestyret har budsjettert med at Harstad kommune skal bruke sparepenger for å balansere driften i 2019. Det er budsjettert med et negativt netto driftsresultat på 62 millioner kroner.

- En del faktorer gjør at det er usikkerhet knyttet til om regnskapet vil blir gjort opp i balanse. Usikkerheten er knyttet til hvor stort merforbruket blir innenfor helse og omsorg og i barnevernet, størrelsen på inntektssvikten som følge av lavere integreringstilskudd og hvor stor økningen blir i pensjonskostnadene. På plussiden kan vi notere høyere frie inntekter enn budsjettert, lavere renteutgifter og god virksomhetsstyring i øvrige deler av organisasjonen, skriver rådmannen.